Đang câu cá, người đàn ông phát hiện thi thể mắc kẹt ở bờ sông Hàn

Ngày 24/2, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bờ sông Hàn.

Khoảng 15h45 ngày 23/2, ông N.M.D. (69 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) trong lúc đi câu cá đã phát hiện một thi thể mắc kẹt tại bờ đá trên vỉa hè bờ sông Hàn gần đường Chương Dương, nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đưa tử thi lên bờ (Ảnh: Huyền Trang).

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Đà Nẵng cùng lực lượng khác khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Kết quả ban đầu xác định nạn nhân là nam giới, 30-35 tuổi, cao khoảng 1,8m, tóc đen. Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu sáng, quần dài màu đen, mang vớ màu sáng và giày thể thao màu đen ở chân phải.

Qua kiểm tra không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực, thời điểm tử vong ước tính khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện. Do không có giấy tờ tùy thân hay tài sản trên người nên chưa xác định được nhân thân, lai lịch nạn nhân. Thi thể đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng để bảo quản, phục vụ công tác điều tra.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, quy trình khám nghiệm đã hoàn thành lúc 18h30 ngày 23/2. Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 đang phối hợp cơ quan điều tra giải quyết vụ việc.