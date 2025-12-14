Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Trưa 14/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tại địa phương này.

Theo ông Vỹ, khoảng 6h cùng ngày, người dân đi biển phát hiện một thi thể không còn đầu trôi dạt vào bãi tắm Thống Nhất, phường Điện Bàn Đông nên trình báo cơ quan chức năng. Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang phân hủy mạnh.

Thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra. Danh tính thi thể vẫn chưa được xác định.

Trong sáng 14/12, tại bãi biển Tân An, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, người dân cũng phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Ông Trần Công Cường, Trưởng thôn Tân An, cho biết sáng nay, người dân ở thôn phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển của thôn. Trên người nạn nhân có áo ấm màu xanh, quần đen, có điện thoại trong người.

Theo Trưởng thôn Tân An, lực lượng chức năng đã tháo sim điện thoại và liên lạc với người thân của nạn nhân. Trưa cùng ngày, người thân của nạn nhân từ trung tâm thành phố Đà Nẵng vào khu vực hiện trường để nhận dạng.