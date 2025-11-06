Đảm bảo an toàn đường cao tốc khi bão Kalmaegi đổ bộ

Khu Quản lý đường bộ IV vừa có công điện yêu cầu các nhà đầu tư BOT, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị bảo trì đường bộ chủ động ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) và các tình huống mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông qua tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và đoạn quốc lộ 1 qua Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Văn Châu).

Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến của bão và mưa lũ; chủ động bảo đảm giao thông, bảo vệ cầu, đường, phương tiện, máy móc. Các đơn vị phải duy trì lực lượng, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Các văn phòng quản lý đường bộ khu vực phối hợp với lực lượng chức năng địa phương ứng trực, phân luồng, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu tại các điểm ngập, ngầm tràn, sạt lở; kiểm soát và chủ động điều tiết giao thông, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm.

Trường hợp xảy ra sạt lở lớn gây tắc đường, lãnh đạo đơn vị phải phối hợp phân luồng từ xa, huy động nhân lực và thiết bị để khắc phục, bảo đảm thông xe sớm nhất; thu dọn đất đá tại các vị trí sạt lở ngay khi nước rút.

Khu Quản lý đường bộ IV cũng yêu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng các cầu trong vùng ảnh hưởng bão; bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn phân luồng tại các vị trí ngập sâu, chảy xiết, đặc biệt là qua bến phà; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn.