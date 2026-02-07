Đại tướng Phan Văn Giang: “Quân đội hãy đến với dân khi dân cần”

Tinh thần này được Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiều 7/2. Đây cũng là nội dung nằm trong chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV” do Bộ trưởng Quốc phòng trình bày.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Theo Đại tướng, Đại hội XIV của Đảng xác định những chủ trương chiến lược có tính đột phá, khẳng định quyết tâm, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, trong đó lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Hồng Phong).

Các nước tăng ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt

Phần trình bày của Đại tướng Phan Văn Giang gồm 2 phần và có sử dụng kết hợp hình ảnh minh họa.

Trong phần thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh tính tất yếu phải có tư duy nhận thức mới xuất phát từ truyền thống lịch sử của dân tộc: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

“Thượng sách giữ nước phải khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc. Đó là tư tưởng nghệ thuật quân sự độc đáo, là bài học lịch sử và là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc ta”, Bộ trưởng chia sẻ.

Ông đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có những tác động lớn đến quốc phòng.

Trong đó, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột và chiến tranh diễn ra ở nhiều khu vực dưới nhiều hình thức quyết liệt hơn.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng, các nước đang điều chỉnh chiến lược, tăng ngân sách quốc phòng và chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt, tăng cường năng lực quân sự với các thế lực vũ khí mới.

Dẫn chứng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết EU và các nước châu Âu đã tăng ngân sách quốc phòng khoảng từ 2-3% lên 5%.

Theo ông, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên các lĩnh vực. Và sự xuất hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại đã làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội, hình thái phương thức tiến hành chiến tranh.

“Từ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ đã xuất hiện máy bay không người lái, với mục đích ngày đó chủ yếu để trinh sát, song chưa cuộc chiến nào lại sử dụng một cách rộng rãi phương tiện không người lái như bây giờ, với nhiều loại có tầm bay, tính năng khác nhau”, Bộ trưởng Công an chia sẻ.

Trong khi đó, bom hay tên lửa ngày nay cũng là những loại vũ khí được sử dụng phổ biến, dù giá trị của những quả tên lửa, theo Bộ trưởng, là rất đắt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Về không gian cũng được mở rộng, diễn ra đồng thời trên tất cả các môi trường không - bộ - biển, không gian mạng, phổ điện tử, vũ trụ.

Về thời gian, Bộ trưởng cho rằng thời gian thực hành chiến tranh còn tùy thuộc vào mục đích nhưng hậu chiến tranh để lại hậu quả rất nặng nề.

Ở trong nước, Bộ trưởng khái quát sau 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

“Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những quyết sách chiến lược đang mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó có sự phát triển về nguồn nhân lực, về nghệ thuật và khoa học công nghệ của quân sự quốc phòng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc bên cạnh những thời cơ, những thuận lợi cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các thách thức an ninh truyền thống ngày càng nghiêm trọng, nhất là an ninh mạng, khủng bố, rồi các an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh hết sức phức tạp và khó dự báo.

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước

Phần thứ hai được Bộ trưởng truyền đạt tư duy nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ tổ quốc của đại hội XIV của Đảng.

Về mục tiêu quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đại hội xác định “bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, kiên định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa”…

Đại hội nhấn mạnh ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết các nước đang điều chỉnh chiến lược, tăng ngân sách cho quốc phòng (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với việc kế thừa, phát triển nội dung về bảo vệ Tổ quốc từ các kỳ đại hội trước, Đại hội bổ sung mục tiêu “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc” lên trên hết, trước hết; “bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước”, “bảo vệ an ninh con người”, “an ninh kinh tế, an ninh mạng”; “tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong”, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, phát triển đất nước.

“Đây là quan điểm, chủ trương thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy mới của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ quốc phòng, Đại hội XIV của Đảng xác định tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt.

Nhưng nội dung này cũng có bước phát triển mới với khẳng định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại…

Một định hướng quan trọng khác được Đại hội xác định là tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia; nâng cao khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng.

Về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là đòi hỏi khách quan, nhằm bảo đảm đủ sức mạnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không để dân yêu cầu, quân đội mới có mặt

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

“Quân đội đã xác định hãy đến với nhân dân khi dân cần, không để khi dân cần, dân yêu cầu quân đội mới có mặt”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Với an ninh phi truyền thống, ông khẳng định quân đội luôn cùng mọi tổ chức và nhân dân không chỉ phòng chống, khắc phục hậu quả mà còn cùng các tổ chức xây mới nhiều công trình, đáp ứng nhu cầu cấp thiết và lâu dài của nhân dân sau mỗi trận bão lũ, thiên tai.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Về xây dựng công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc bổ sung các thành tố “tự chủ, tự lực, tự cường” trong phát triển công nghiệp quốc phòng, nhằm phát huy nội lực, tự lực tiến tới tự chủ chiến lược trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất và phát triển; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm chất lượng ngày càng cao, chuyển cơ bản từ mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất.

Một định hướng quan trọng khác được đề ra tại Đại hội là đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược.

Vì vậy, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, theo Đại tướng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là kế sách giữ nước từ sớm, từ xa nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cũng như giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước giàu mạnh.