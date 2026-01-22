Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư

Chiều qua (21/1), tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày làm việc của Đại hội so với dự kiến trước đó.

Đại hội XIV của Đảng biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình Đại hội, chiều 21/1 (Ảnh: TTXVN)

Trong quá trình diễn ra Đại hội, với nỗ lực hành động cao nhất, làm việc khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình điều chỉnh, rút ngắn thời gian so với dự kiến ban đầu.

Như vậy, Đại hội sẽ bế mạc vào chiều ngày 23/1. Tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Trong cả ngày 21/1, đại biểu thuộc các đoàn, cơ quan đã trình bày các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV của Đảng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định.

Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Như vậy, với chương trình mới, trong hai ngày 22-23/1, Đại hội XIV của Đảng sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo thông lệ, sau đó Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.