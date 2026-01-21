Hình ảnh phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1. Hôm nay, Đại hội bước sang ngày làm việc thứ ba với nội dung trọng tâm là thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được đánh giá chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Báo cáo chính trị - báo cáo trung tâm trình Đại hội, được tích hợp từ ba báo cáo theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ (Ảnh: TTXVN).

Các đại biểu thuộc khối Đảng bộ Quân đội tới dự Đại hội.

Các nữ đại biểu có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi đang diễn ra Đại hội XIV của Đảng, để chuẩn bị tham dự phiên thảo luận hội trường về các văn kiện Đại hội.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (bên phải) và Trợ lý Tổng Bí thư - ông Tô Ân Xô.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi bên lề Đại hội XIV của Đảng. Trong phiên làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng thay mặt Đảng bộ Chính phủ trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (trái) và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ.

Trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Kiến tạo để xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo lập thể chế, dẫn dắt mở đường, khơi thông và huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước - Liêm chính để tạo lập nền tảng giá trị, giữ vững niềm tin - Hành động quyết liệt để biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chuyển hóa thành kết quả cụ thể hiện hữu

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Công an; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, trình bày các báo cáo tham luận tại Đại hội.

Các đại biểu trong phiên thảo luận sáng nay. Ngoài cùng bên trái là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Với tinh thần bao trùm là tầm nhìn rất chiến lược, tư duy rất đổi mới, hành động rất quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực thể hiện bằng nhiều điểm mới “đột phá, chưa từng có”, văn kiện trình Đại hội XIV sẽ là cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng và đại biểu thuộc Đảng bộ Chính phủ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội XIV.

Các đại biểu ra về sau phiên làm việc buổi sáng. Chiều cùng ngày, nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận tại Đại hội.