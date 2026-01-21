Đại hội XIV của Đảng điều chỉnh chương trình, bế mạc vào chiều 23/1
(Dân trí) - Đại hội XIV của Đảng đã biểu quyết, thống nhất điều chỉnh chương trình Đại hội, kết thúc vào chiều 23/1, thay vì ngày 25/1 như dự kiến trước đó.
Theo chương trình được Đại hội XIV của Đảng thông qua chiều nay, Đại hội sẽ rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với chương trình dự kiến trước đó (ngày 25/1).
Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc vào chiều ngày 23/1.
Trước đó, Đại hội dự kiến diễn ra trong các ngày 19-25/1, có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.
Đại hội XIV đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.
Theo dự kiến, Đại hội XIV của Đảng sẽ bỏ phiếu bầu 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết...