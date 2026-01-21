Đại hội XIV của Đảng điều chỉnh chương trình, bế mạc vào chiều 23/1

Theo chương trình được Đại hội XIV của Đảng thông qua chiều nay, Đại hội sẽ rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với chương trình dự kiến trước đó (ngày 25/1).

Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc vào chiều ngày 23/1.

Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc vào chiều 23/1, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến trước đó (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, Đại hội dự kiến diễn ra trong các ngày 19-25/1, có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Đại hội XIV đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Theo dự kiến, Đại hội XIV của Đảng sẽ bỏ phiếu bầu 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết...