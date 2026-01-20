"Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam giàu mạnh lại gần như hôm nay"

Tại phiên trù bị sáng qua (19/1), Đại hội XIV của Đảng đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội XIV của Đảng đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 nhân sự.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập, tổ chức thường lệ 5 năm một lần. Đại hội diễn ra trong các ngày 19-25/1 tại Hà Nội.

Trong ngày khai mạc, Đại hội sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng đại diện nhân sỹ, trí thức, nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Đại hội lần này có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (thứ hai từ trái) tại phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng ngày 19/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

1.586 máy tính đã được Văn phòng Trung ương Đảng phát đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các Đại hội trước đây. Khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng.

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một nội dung đặc biệt quan trọng khác, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.