Di tích ở Hà Nội rực rỡ sắc đỏ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, không gian khu vực Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng lan tỏa tại Quảng trường Ba Đình, nơi gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước.

Khu vực Phủ Chủ tịch rực rỡ cờ đỏ sao vàng cùng hoa tươi màu đỏ, vàng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên Cột cờ Hà Nội. Công tác trang trí tại khu di tích Cột cờ Hà Nội được thực hiện trang trọng, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố lịch sử và tuyên truyền.

Hệ thống băng rôn, pano tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng nổi bật trên nhiều tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội.

Không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm rực rỡ cờ, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Băng rôn phía trước trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội được lắp đặt đồng bộ, thể hiện quyết tâm chính trị và niềm tin vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Những ngày qua, khu vực báo Hà Nội mới là địa điểm check-in mới của giới trẻ.

Trong ảnh là Hà Vi (21 tuổi, quê Hưng Yên, sinh viên Học viện Ngoại giao) cùng nhóm bạn háo hức chụp ảnh trước cửa báo Hà Nội mới.

"Tôi cùng các bạn mong Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ, đưa đất nước ngày càng phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu", Hà Vi nói.

Tại các tuyến phố bao quanh hồ Hoàn Kiếm như: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ và khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục,.... những hình ảnh, biểu trưng tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng nổi bật, góp phần lan tỏa không khí chính trị trọng đại đến người dân và du khách khi đến Thủ đô.

Tại ngã tư phố Tôn Đức Thắng - Quốc Tử Giám (gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cụm khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV được bố trí gọn gàng, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Các cụm pano, áp phích chào mừng Đại hội XIV của Đảng được bố trí hợp lý, tạo điểm nhấn thị giác tại các khu vực trọng điểm.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 25/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trên cả nước.