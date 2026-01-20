Đại hội XIV của Đảng nhận được 559 thư, điện mừng

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại hội XIV của Đảng khai mạc sáng 20/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, tính đến ngày 19/1, Đại hội đã nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đó cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, cũng như tình cảm ngày càng gắn bó của kiều bào ta đối với quê hương, đất nước.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết: Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, vai trò, vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế.

Những thành tựu đó khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kiên định của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, với sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực tiến lên, đưa đất nước đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Điện mừng cũng viết: Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào xin khẳng định trước sau như một, cho dù tình hình thế giới sẽ diễn biến thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối, chiến sỹ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành di sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng được tăng cường, tin cậy chính trị cao. Trong tình hình mới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm mức cao mới, là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, sâu sắc hơn và phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Khách mời là các Mẹ Việt Nam Anh hùng tới dự Đại hội XIV của Đảng sáng 20/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo kiên cường của nhân dân Việt Nam và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp đan xen, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ ưu thế của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ là đại hội đoàn kết, thắng lợi; nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung - Việt, sẵn sàng cùng phía Việt Nam giương cao phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được; căn cứ theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích tốt hơn cho hai nước và nhân dân hai nước, cùng đóng góp quan trọng cho ổn định, phát triển của khu vực và sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại”, điện mừng viết.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết: Đảng Nhân dân Campuchia vô cùng khâm phục những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà lãnh đạo xuất sắc đứng đầu.

Đặc biệt công cuộc cải cách bộ máy nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được củng cố.

"Đảng Nhân dân Campuchia vui mừng trước sự phát triển không ngừng của tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", Điện mừng viết.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng sáng 20/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nhận định: Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đặt nền móng vững chắc cho một bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về chất và lượng trong định hướng phát triển quốc gia những năm tới, hướng tới các mốc kỷ niệm trọng đại: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

"Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt và kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại đất nước Việt Nam anh em.

Chúng tôi tự hào về những thành quả tích cực mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới. Năm 2026 sẽ ghi dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đặc biệt khi công cuộc đổi mới tròn 40 năm. Đây là những kinh nghiệm tham khảo quý giá trong việc chuyển đổi kinh tế của Cu ba thúc đẩy.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự đồng hành, ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cu ba trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong cuộc chiến đòi xóa bỏ lệnh cấm vận hơn sáu thập kỷ qua", Điện mừng nêu.