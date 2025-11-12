Đại biểu muốn đưa vàng vào danh mục hàng bình ổn giá, Bộ trưởng nói chưa

Câu chuyện bất ổn về giá vàng được đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên thảo luận tại hội trường chiều 12/11 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Dự thảo luật sửa đổi giao UBND cấp xã triển khai bình ổn giá, nhưng đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) băn khoăn “không biết cấp xã thực hiện bình ổn giá thế nào khi cán bộ chuyên trách cấp này rất yếu và thiếu?”.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ảnh: Hồng Phong).

Theo ông, luật cần quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã trong thực hiện bình ổn giá và có sự phối hợp với các ngành của cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

Nêu quan điểm về danh mục hàng bình ổn giá, ông Hòa đưa ra dẫn chứng về mặt hàng vàng và đặt vấn đề “Có thể đưa vào danh mục hàng hóa bình ổn giá hay không?”, dù vàng không phải mặt hàng thiết yếu nhưng người dân lại xem vàng rất quan trọng.

Đại biểu tỉnh Đồng Tháp nêu thực tế thời gian qua, giá vàng lên xuống bất ổn định, cũng ảnh hưởng đến giá mặt hàng tiêu dùng của Nhà nước. Song ông cũng thừa nhận bình ổn giá vàng khó bởi giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới, và hai giá này đang chênh lệch khá xa. Vì vậy, đây cũng là vấn đề cần lưu ý.

Trong khi đó, nữ đại biểu tỉnh Hưng Yên Trần Khánh Thu cho biết vừa qua có nhiều phản ánh liên quan đến giá vận chuyển cấp cứu tràn lan.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Ảnh: Hồng Phong).

Bà đề xuất xem xét bổ sung quy định định giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu, bởi hiện chưa có quy định nào hướng dẫn định giá và quản lý giá với dịch vụ này.

Theo bà Thu, vận chuyển cấp cứu là một dịch vụ đặc thù nhưng hiện không có trong danh mục dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, cũng không phải dịch vụ vận chuyển giao thông thông thường.

Giải trình các nội dung đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập đến việc chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện cho cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá. Ông khẳng định đề xuất này nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Thắng cho hay, theo cơ chế phân cấp cho địa phương tại Luật Giá, việc phân công, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai nhiệm vụ cụ thể do UBND cấp tỉnh chủ động điều phối các sở, ngành liên quan, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Luật Giá năm 2023 và Nghị định số 85 năm 2024 Chính phủ đã quy định chi tiết trình tự các bước tổ chức thực hiện bình ổn giá tại địa phương. Trong đó, sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm đánh giá diễn biến thực tế mặt bằng giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ, có văn bản gửi Sở Tài chính để trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định chủ trương, biện pháp, thời hạn bình ổn giá.

UBND các tỉnh hiện đã ban hành các quyết định về phân công quản lý giá tại địa phương, theo lời Bộ trưởng.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo luật cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để đảm bảo quá trình triển khai thực hiện, phân cấp trách nhiệm cho cấp xã liên quan đến các hoạt động bình ổn giá khả thi.

Về ý kiến rà soát hoàn thiện danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Bộ trưởng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng luật, cơ quan soạn thảo đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, đánh giá, điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng không còn phù hợp, cũng như bổ sung một số mặt hàng thiết yếu vào danh mục bình ổn giá.

“Tổng kết Luật Giá năm 2023 thấy hiện nay danh mục chưa có vấn đề gì thay đổi. Cho nên chúng tôi đề nghị chưa điều chỉnh danh mục hàng hóa bình ổn giá”, Bộ trưởng Thắng khẳng định.