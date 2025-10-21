"Phải có giải pháp kiểm soát được thị trường bất động sản, giá vàng"

Việc quản lý thị trường vàng và thị trường bất động sản là vấn đề nóng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội, sáng 21/10.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) nêu nhận định “thị trường bất động sản và thị trường vàng gần như không kiểm soát được", dù đã có các quy định pháp luật liên quan như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tổ chức tín dụng…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Ảnh: Hồng Phong).

Việc không thể kiểm soát các thị trường này, theo ông Thành, làm cho giá tăng cao.

“Đặc biệt, giá nhà chung cư tăng cao tạo sự bất ổn liên quan tới nhà ở, không chỉ với người thu nhập thấp mà cả những người có thu nhập trung bình và khá”, ông Thành nói và nhấn mạnh thêm rằng, công chức cũng không thể nào mua được nhà với tốc độ tăng phi mã của bất động sản hiện nay.

Với thị trường vàng, dù đã có nhiều quy định, đại biểu phản ánh “giá vẫn tăng liên tục”, tạo ra nhiều điểm nghẽn và khiến người dân tiếp cận thị trường gặp khó khăn. Ông Thành dẫn chứng có những người chia sẻ “mua nhẫn cưới cũng không thể mua nổi”.

Theo đại biểu tỉnh Thái Nguyên, thực tế này cho thấy dù là những mặt hàng bình thường, thông dụng, như nhẫn vàng phục vụ nhu cầu trang sức của người dân, ở nhiều nước bán rất nhiều ở ngoài chợ giống như "hàng xén", nhưng ở Việt Nam, người dân lại không thể mua nổi.

“Thị trường bất động sản, thị trường vàng là thước đo cho nền kinh tế rất lớn, nhưng đang diễn biến ra sao, xấu hay tốt?”, ông Thành đặt câu hỏi và đề nghị Chính phủ có biện pháp tạo cho thị trường vàng, bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh.

Nêu thực tế giá cả tiêu dùng trong nước tăng rất nhanh và cao, đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) cũng chung nhận định thị trường vàng, thị trường bất động sản chưa kiểm soát, khiến đời sống của người dân rất khó khăn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cũng chỉ ra thực trạng giá vàng trong nước luôn chênh lệnh với giá thế giới. Từ đầu năm đến nay khi giá vàng thế giới chỉ khoảng hơn 3.000 USD/ounce, chuyên gia dự kiến cuối năm nay sẽ lên 4.000 USD, nhưng Việt Nam lại có chính sách hạn chế nhập khẩu vàng.

Thực tế này trái ngược với thế giới, khi nhiều nước, kể cả nước phát triển, đều tăng tích lũy, tăng dự trữ vàng rất cao.

Bà Hà đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá lại việc tích trữ vàng trong dân cùng các chính sách quản lý thị trường vàng, vì nếu không quản lý tốt, không cẩn thận sẽ mất tài sản của dân, doanh nghiệp.

Trong những giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý phải có giải pháp kiểm soát được thị trường tài chính, bất động sản, giá vàng, giá đô la.