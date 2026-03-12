Tổng Bí thư: Xử lý trách nhiệm những trường hợp chậm trễ, thiếu quyết liệt

Chiều 12/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư nhận định để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. “Việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn”, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Tổng Bí thư gợi mở tập trung phát triển các hạ tầng nền tảng và công nghệ chiến lược, coi việc xây dựng các hạ tầng nền tảng là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài của quốc gia, cần được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có trọng tâm, tránh tình trạng đầu tư phân tán, manh mún.

Theo Tổng Bí thư, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn và nền tảng số dùng chung, hạ tầng nghiên cứu - phát triển và các phòng thí nghiệm trọng điểm; hạ tầng đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần coi công nghệ chiến lược là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng, là thước đo năng lực làm chủ công nghệ và khẳng định tầm vóc, trí tuệ của con người Việt Nam.

Định hướng cách làm đi vào thực chất, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành chuỗi giá trị công nghệ chiến lược, từ nghiên cứu - phát triển, thử nghiệm - ứng dụng, đến sản xuất - thương mại hóa.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, theo Tổng Bí thư, cũng cần đẩy mạnh.

Theo Tổng Bí thư, kết quả triển khai các nhiệm vụ phải được đưa vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm với những trường hợp chậm trễ, thiếu quyết liệt, đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

“Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phiên họp thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: TTXVN).

Đối với những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, Tổng Bí thư quán triệt cần phải chỉ đạo quyết liệt và theo đến cùng. Tổng Bí thư yêu cầu thành lập các Tổ công tác để đôn đốc, tham mưu giải quyết (nếu thấy cần thiết) để tháo gỡ bằng được, không để tình trạng chỉ đạo chung chung, không ai thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 57, yêu cầu đặt ra rất cấp bách, khối lượng công việc lớn, không chỉ nhận diện vấn đề mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, tạo ra kết quả cụ thể, đo lường được, đóng góp vào tăng trưởng chung quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương vì thế, theo Tổng Bí thư, phải hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026.