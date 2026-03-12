Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hồng Thái

Chiều 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trao quyết định và chúc mừng GS.TS Trần Hồng Thái được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng nhận định ông Thái là cán bộ lãnh đạo, quản lý có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác đa dạng, phong phú cả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý Nhà nước và quản trị tại địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hồng Thái (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, ông Trần Hồng Thái luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, luôn hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh sự trưởng thành, lớn mạnh và vai trò, tầm quan trọng, thành tựu nổi bật của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng nêu rõ, vai trò là người đứng đầu cơ quan được xem như "cánh chim đầu đàn", lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia.

Vì thế, ông Trần Hồng Thái cần cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị và đảm nhận sứ mệnh vinh quang nhưng hết sức nặng nề đưa Viện Hàn lâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tân Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiên phong thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực; tập trung làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn....

Viện cũng cần phát huy vai trò "bộ não" tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kinh tế biển, an ninh nguồn nước, vũ trụ...; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ.

Thủ tướng tin tưởng ông Trần Hồng Thái cùng tập thể lãnh đạo Viện sẽ phát huy tinh thần "tôn vinh tri thức, đề cao khoa học", phát triển Viện Hàn lâm trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, từng bước ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Trần Hồng Thái cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đào tạo, tạo điều kiện để ông rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; từng bước nâng cao vai trò vị thế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đóng góp vào phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trước mắt là phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới.