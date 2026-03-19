Đà Nẵng thu hồi hơn 220 tỷ đồng thất thoát trong các vụ án tham nhũng

Ngày 19/3, Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi thông cáo báo chí về phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang vào chiều 18/3.

Trong quý I năm nay, Ban Chỉ đạo đã xử lý, kết thúc theo dõi 2 vụ án, vụ việc do Trung ương giao và 5 vụ án, vụ việc thuộc diện thành phố theo dõi. Các cơ quan tố tụng và thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 220,8 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo cuộc họp ngày 18/3 (Ảnh: Ngọc Phú).

Việc xử lý các dự án, tài sản tồn đọng tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để đưa khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng ra đấu giá. Đến nay thành phố đã tháo gỡ khó khăn 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng, đạt 97,35%.

Ban Chỉ đạo cũng cho biết đã xử lý hơn 41,4 tỷ đồng kiến nghị tài chính từ kiểm toán; chỉ đạo rà soát, sắp xếp, xử lý nhiều trụ sở, tài sản công dôi dư, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận quan tâm, nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán và tháo gỡ khó khăn tại các dự án vướng mắc, nhất là các dự án liên quan địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Bí thư Lê Ngọc Quang cũng chỉ đạo xây dựng chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công, gắn với xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, có nguy cơ gây lãng phí. Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.