Bí thư Đà Nẵng: Thành phố phải tiên phong, mở đường trong đổi mới quản trị

Chiều 11/2, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ sáu và tổng kết nhiệm kỳ khóa X, năm 2021-2026.

Đánh giá về nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của HĐND thành phố trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Quang đánh giá hầu hết các nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của cử tri, nhân dân, góp phần giữ vững đà phát triển ổn định, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Nhấn mạnh tinh thần Đại hội XIV của Đảng về phát triển nhanh nhưng bền vững, đổi mới mạnh mẽ song phải giữ vững ổn định, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, HĐND thành phố cần xác định nâng cao chất lượng quyết sách là nhiệm vụ trung tâm, đổi mới phương thức hoạt động là yêu cầu thường xuyên và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cao nhất.

Theo ông Quang, nếu không đổi mới tư duy về thể chế, thành phố sẽ tự đánh mất cơ hội phát triển, do đó HĐND thành phố phải tiên phong, mở đường trong đổi mới quản trị và cải cách thể chế hiện đại.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị mỗi nghị quyết được HĐND thành phố ban hành phải trả lời rõ ba câu hỏi: Có đúng chủ trương, sát thực tiễn và có đi vào cuộc sống hay không?.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu trọng tâm thời gian tới là thành phố hoàn thiện quy hoạch, cơ chế đặc thù để phát triển hạ tầng kết nối, đô thị, giao thông và chuyển đổi số đồng bộ.

HĐND thành phố cũng cần có những quyết sách đột phá để hỗ trợ các đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tạo tiền đề để Đà Nẵng không chỉ là trung tâm của miền Trung mà còn là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ.

“Mỗi đại biểu HĐND thành phố được đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động lắng nghe ý kiến cử tri, đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi cho chặng đường phát triển sắp tới”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.