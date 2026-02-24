Bí thư Đà Nẵng xúc động về câu chuyện nữ sinh hiến gan cứu anh trai

Ngày 24/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đà Nẵng nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), trực tiếp lì xì, động viên các bệnh nhân đã ghép gan thành công.

Giữa hành lang bệnh viện, anh Phan Anh Văn (trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) đã có thể đi lại, nở nụ cười sau hành trình giành giật sự sống. Cạnh anh là cô em gái Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi), người đã trao một phần lá gan của mình để cứu anh trai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang động viên anh em anh Văn (ngoài cùng bên trái) sau ca ghép gan thành công (Ảnh: A Núi).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dừng lại thật lâu trước 2 anh em. Ông ân cần hỏi thăm sức khỏe, nắm chặt tay Tiên và bày tỏ xúc động trước nghĩa cử của nữ sinh Trường Cao đẳng Y tế Huế (nay sáp nhập vào Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế).

Đây cũng là nhân vật được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ thông qua bài viết " Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh trai".

Anh Văn được chẩn đoán ung thư gan, diễn tiến nhanh, chỉ còn cơ hội duy nhất là ghép gan. Gia đình gần như rơi vào tuyệt vọng khi 3 người thân đều nhiễm viêm gan B, không đủ điều kiện hiến tạng. Chỉ duy nhất Thủy Tiên đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Không do dự, cô quyết định hiến một phần cơ thể mình để cứu anh.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 10/1. Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng mổ, ca ghép thành công. Người hiến ổn định sức khỏe, người nhận phục hồi tốt, có thể đi lại, ăn uống bình thường.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm hỏi ca ghép gan đang nằm trong phòng cách ly (Ảnh: Hoài Sơn).

Không chỉ riêng trường hợp này, năm 2025, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thêm 3 ca ghép gan, 46 ca ghép thận và 10 ca ghép tủy, những kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chỉ tập trung tại các trung tâm lớn ở Hà Nội và TPHCM.

Chứng kiến các bệnh nhân hồi phục, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế lớn nhất thành phố, tiếp nhận điều trị cho người dân nhiều tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Theo ông Lê Ngọc Quang, trong khi hệ thống y tế chất lượng cao hiện tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng với vị thế trung tâm cả nước, cần xây dựng các cơ sở đủ mạnh để điều trị chuyên sâu ngay tại chỗ, giảm rủi ro khi phải chuyển viện xa, nhất là trong tình huống khẩn cấp, phức tạp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định định hướng phát triển kỹ thuật cao là bước đi phù hợp. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng y, bác sĩ, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và sớm triển khai trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng.