Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo việc sơ tán dân, "người nhái" sẵn sàng hỗ trợ

Chiều 22/10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã kiểm tra khu vực rốn lũ Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh và có những chỉ đạo về việc sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lớn từ bão Fengshen (bão số 12).

Đại diện phường Hoà Khánh cho hay, tình trạng hệ thống thoát nước ở khu vực gần kênh Phú Lộc và trục thoát ra biển đang bị bồi lấp bùn đất, rác thải, cây cối gây cản trở dòng chảy.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra tại rốn lũ Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Một số đoạn kênh bằng đất, hẹp và xuống cấp; nhiều vị trí cống hộp dưới các tuyến đường lớn nhỏ bị nghẽn do rác và vật liệu dẫn đến nước dâng nhanh khi có mưa lớn.

Đại diện phường cũng cho biết, khu vực rốn lũ Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ ngập nước. Phường đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể. Trong đó có phương án di dời người dân đến khu vực Trường Đại học Sư phạm, cách khu dân cư Mẹ Suốt hơn 100m.

Địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cho các hộ dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tài sản lên vị trí cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phường Hòa Khánh phải nghiêm túc kiểm tra, đánh giá và kiên quyết tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác sơ tán phải được thực hiện trước, nhưng nếu có trường hợp không chấp hành, lực lượng chức năng phải kiên quyết cưỡng chế, vì tính mạng người dân là trên hết", ông Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Quang đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị quản lý, chủ đầu tư hồ thủy lợi và công trình thủy điện để điều tiết xả lũ một cách khoa học, hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lũ chồng lũ” ở hạ du gây ngập lụt trên diện rộng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, theo dự báo, đợt mưa lần này có thể kéo dài nhiều ngày, lượng mưa lớn, khiến nhiều khu vực đô thị bị ngập sâu và nếu tình hình diễn biến như hiện nay thì mức độ có thể tương đương năm 2022.

Người dân tại rốn lũ Mẹ Suốt được sơ tán đến nơi an toàn vào chiều 21/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

“Địa phương cần thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời đưa lên nơi cao, khu vực an toàn để tránh thiệt hại khi nước dâng”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang dẫn chứng trận ngập tại Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc vừa qua, nơi hàng nghìn ô tô bị nước cuốn trôi như thuyền, để cảnh báo và yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, vận động người dân đưa ô tô, xe máy lên vị trí an toàn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các lực lượng tại cơ sở theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu và triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết địa phương đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng công an, quân sự, đơn vị hợp đồng để trực chiến 24/24h, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do bão Fengshen (bão số 12) và ngập lụt.

Có 98 cán bộ, chiến sĩ công an cùng 300 lực lượng an ninh cơ sở làm nhiệm vụ tại các điểm xung yếu. Lực lượng quân sự phường có 20 người thường trực.

Các đơn vị hợp đồng đứng chân trên địa bàn gồm Tiểu đoàn đặc công 409 (Quân khu 5), Trung đoàn 971, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 1… với khoảng 190 cán bộ, chiến sĩ, cũng đã triển khai quân số sẵn sàng phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

Đáng chú ý, Tiểu đoàn đặc công 409 có đội "người nhái" chuyên dụng, sẽ tham gia cứu hộ trong các tình huống nước sâu, dòng chảy mạnh.

“Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị và chỉ huy để thống nhất phương án phối hợp, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân trong mọi tình huống”, ông Vũ nói.

Theo dự báo, bão Fengshen gây mưa rất lớn tại Đà Nẵng, nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu dân cư trũng thấp. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, di dời phương tiện đến nơi an toàn, hạn chế ra đường khi gió mạnh, mưa lớn.