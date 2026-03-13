Đà Nẵng tạm cấm xe ben, xe tải trên 7,5 tấn trong ngày bầu cử

Ngày 13/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã gửi văn bản đến sở, ngành, UBND các xã, phường, chủ đầu tư, đơn vị… về việc tạm dừng hoạt động đối với một số loại ô tô tải trong thời gian tổ chức bầu cử.

Trước đó, Sở Xây dựng nhận được công văn của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng về việc xem xét điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ công tác bầu cử tại khu vực trung tâm thành phố.

Thành phố Đà Nẵng tạm dừng xe ben, xe tải trên 7,5 tấn lưu thông trong ngày bầu cử 15/3 (Ảnh: Công Bính).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng quyết định tạm dừng hoạt động đối với các loại ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) và ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 7,5 tấn trở lên trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, trong thời gian tổ chức bầu cử vào ngày 15/3, thời gian 6-18h.

Theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, các tuyến đường được lưu thông bình thường như hầm Hải Vân - Túy Loan, La Sơn - Túy Loan, đường đèo Hải Vân, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến đường đèo Hải Vân), quốc lộ 14B (từ đường Hồ Chí Minh đến cảng Tiên Sa), cầu vượt Hòa Cầm (bao gồm đường gom hai bên cầu), cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra bầu cử; tăng cường lực lượng chốt trực, hướng dẫn đảm bảo giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đặc biệt là khu vực bỏ phiếu bầu cử trên tuyến quốc lộ 14B và quốc lộ 1…