Đề nghị tổ chức sản xuất phù hợp để tất cả công nhân thực hiện quyền bầu cử

Ngày 26/2, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký văn bản yêu cầu chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Liên đoàn Lao động thành phố, có văn bản thông báo và tổ chức làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phối hợp với UBND xã, phường thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Người dân xã Trà Liên, Đà Nẵng xem danh sách cử tri được niêm yết tại UBND xã (Ảnh: Bình An).

Trong đó thực hiện tuyên truyền, thông báo, vận động người lao động, nhất là lao động đang tạm trú liên hệ với chính quyền địa phương đăng ký danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

Có kế hoạch tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp trong ngày chủ nhật (15/3) để toàn bộ cử tri là người lao động của đơn vị, doanh nghiệp tham gia bầu cử tại nơi đã lập danh sách cử tri.

Công an thành phố chủ trì, có phương án bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu từ ngày 1/3 cho đến khi hoàn thành việc tổ chức bầu cử, UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan tạm dừng các kế hoạch cưỡng chế liên quan đến dự án giải phóng mặt bằng, các vấn đề bức xúc khác; vận động, có phương án xử lý phù hợp đối với các vụ khiếu kiện kéo dài, đông người, các điểm nóng có nguy cơ phát sinh, tạo sự ổn định trước và trong ngày bầu cử.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử.