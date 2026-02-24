Cảnh sát mở đường ưu tiên đưa người nguy kịch đi cấp cứu

Ngày 24/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đã hỗ trợ một trường hợp đưa người bệnh đi cấp cứu khẩn cấp.

Trước đó, anh C.V.A. điều khiển ô tô đến chốt trực tại khu vực cao tốc - Quốc lộ 14B đề nghị giúp đỡ vì vợ là chị P.M.L. bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu nguy hiểm, cần nhập viện gấp.

Cảnh sát giao thông dùng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho ô tô (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, trực tiếp dẫn đường cho ô tô lưu thông qua các tuyến đông phương tiện, bảo đảm an toàn và rút ngắn tối đa thời gian di chuyển.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, chị L. được đưa đến Trung tâm Y tế Hòa Vang nằm tại xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) cấp cứu.