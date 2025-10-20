Bão Fengshen sẽ đổi hướng, nhận định thời điểm ảnh hưởng đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h ngày 20/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) mạnh cấp 9, giật cấp 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo khoảng 10h ngày 21/10, bão di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc.

Đến 10h ngày 22/10, bão chuyển hướng Tây Nam và giảm xuống cấp 9-10, giật cấp 12 trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Theo dự báo, đến sáng 23/10, bão Fengshen có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) bị ảnh hưởng.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khoảng ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Dự báo cục bộ khu vực này có nơi mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Dự báo khoảng ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội những ngày tới trời nắng, không mưa, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.