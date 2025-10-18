Cứu bạn bị đuối nước, nam sinh lớp 9 tử vong ở TPHCM

Sáng 18/10, nhóm 14 nam sinh lớp 9 trường THCS Đông Chiêu rủ nhau đi chơi tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Người nhái tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại đây, cả nhóm rủ nhau xuống hồ tắm. Trong lúc bơi, một nam sinh có dấu hiệu bị đuối sức và kêu cứu. Đ.H.K. đã bơi đến cứu bạn. Khi đẩy được người bạn vào đến trong bờ, K. đuối sức, chìm xuống đáy hồ mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động người nhái đến hiện trường lặn tìm. Đến 12h cùng ngày, thi thể nam sinh được tìm thấy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM rộng hàng chục hecta, đây là những hầm khai thác đá ngày xưa để lại. Theo thời gian, nước đá ngầm và nước mưa tích tụ tạo nên một hồ nước có độ sâu gần 100m.

Mặc dù Đại học Quốc gia TPHCM và phường Đông Hòa thường xuyên tổ chức tuần tra tuyên truyền, gắn biển cấm tắm, cấm lại gần mép hồ, mỗi năm đều có các vụ đuối nước tại đây.