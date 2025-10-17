Truy xét nhóm thanh niên xông vào quán cà phê đánh người ở TPHCM

Ngày 17/10, Công an phường Đông Hòa đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên xông vào quán cà phê đánh người.

Camera quay lại diễn biến vụ việc (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Khoảng 20h30 ngày 16/10, nhóm sinh viên của một trường cao đẳng công nghệ tại phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang ngồi trong quán cà phê trên đường ĐT 743A.

Bất ngờ, một nhóm khác gần 10 thanh thiếu niên đi xe máy đến, xông vào quán rượt đánh nhóm này.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm sinh viên hoảng loạn tháo chạy. Nhóm đối tượng cầm ghế và hung khí đuổi theo ra ngoài đường ĐT 743A gây náo loạn.

Vụ việc diễn ra trong vài phút rồi nhóm đối tượng lên xe rời đi. May mắn vụ việc chỉ làm một người bị trầy xước nhẹ.

Công an phường Đông Hòa đã đến điều tra, truy xét nhóm đối tượng.

Bước đầu nhóm sinh viên khai không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với nhóm đối tượng trên.