Cưỡng chế, thu hồi hơn 3ha đất rừng ở Mũi Né bị người dân lấn chiếm

Ngày 23/12, lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế, thu hồi hơn 3ha đất tại khu phố Thiện An, phường Mũi Né.

Diện tích đất này thuộc hạng mục đất rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý, bị gia đình ông Nguyễn Văn Hẳng lấn chiếm trái phép suốt nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng cưỡng chế, thu hồi đất bị người dân lấn chiếm (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo UBND phường Mũi Né, hành vi lấn chiếm đất rừng của ông Hẳng từng bị cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý.

Từ năm 2019 đến năm 2021, cơ quan chức năng đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hẳng, buộc người này khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất, trả lại diện tích đất đã chiếm cho Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hẳng chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 1,4 triệu đồng, không chấp hành việc trả lại đất rừng theo các quyết định đã ban hành.

Lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết, trong ngày 23/12, lực lượng chức năng điều động người, phương tiện đến khu đất, thực hiện cưỡng chế, cưa bỏ các loại cây trồng theo quy định. Sau khi cưỡng chế, lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý.