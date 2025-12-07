Lãnh đạo sở ở Lâm Đồng bị đề nghị kỷ luật vì liên quan khai thác khoáng sản

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên; ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, ông Vũ Văn Phong bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng, ông Nguyễn Văn Đức bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật.

Một góc công trường khai thác khoáng sản Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên (Ảnh: Văn Minh).

Từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2021, ông Vũ Văn Phong với tư cách Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Khu kinh tế Quốc phòng 78 (xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng), kiêm Giám đốc Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên, Học viện Lục quân, thuộc Đảng bộ Quân đội đã vi phạm quy định về khai thác khoáng sản, chỉ đạo Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên khai thác khoảng sản trái phép.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Vũ Văn Phong về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Vi phạm của ông Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đức, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, được xác định vướng sai phạm trong thời gian ông giữ chức Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Quản lý khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng. Thời gian này, ông đã thẩm định hồ sơ, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên khai thác đá làm vật liệu xây dựng không đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Đức đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.