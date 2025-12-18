Cục CSGT tiếp tục đấu giá hơn 2,5 triệu biển số xe

Ngày 18/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cục trưởng đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 9 với tổng số hơn 2,5 triệu biển số của 34 địa phương. Biển số đấu giá đã được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục CSGT theo quy định.

Bên trong trung tâm đấu giá biển số xe (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết sau một tháng niêm yết theo quy định, Cục CSGT sẽ phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe đấu giá phiên 9 theo quy định.

Theo Cục CSGT, phiên đấu giá biển số xe thứ 8 được bắt đầu từ ngày 20/10 và tính đến nay đã đấu giá thành công gần 46.000 biển với tổng số tiền gần 1.700 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe đã thu được khoảng 5.200 tỷ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Từ khi bắt đầu tổ chức đấu giá đến nay, hoạt động đấu giá biển số xe đã thu được 9.600 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.