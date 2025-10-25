Xe cũ nát không sử dụng, chủ xe phải xử lý biển số như thế nào?

Chiều 24/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cục đang chỉ đạo các đơn vị đăng ký xe trong cả nước tiến hành "làm sạch", chuẩn hoá dữ liệu đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo Cục CSGT, quy định của pháp luật nêu rõ, chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe phải chịu trách nhiệm đến cùng với phương tiện của mình.

Một chiếc ô tô cũ nát (Ảnh: Cục CSGT).

"Do vậy, với những xe đã cũ nát, không thể hoạt động được hoặc hết niên hạn hoạt động, khi bán, thanh lý, chủ phương tiện phải giữ lại biển số xe, mang tới cơ quan đăng ký xe nơi thường trú hoặc đóng trụ sở để làm thủ tục thu hồi biển số", Cục CSGT cho hay.

Nhà chức trách cho biết, với các trường hợp đã bán, thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số thì chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe.

"Nếu chủ xe để người khác sử dụng biển số của bạn chưa thu hồi, để họ sử dụng phương tiện đó hoặc lắp lên các phương tiện khác hoạt động thì chủ xe vẫn phải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.