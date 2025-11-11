Cục CSGT nói về thông tin "dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ sẽ bị phạt"

Ngày 11/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "người dân sử dụng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ sẽ bị xử phạt". Nói về vấn đề này, Cục CSGT khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Một người dân sử dụng điện thoại trong lúc chờ đèn đỏ (Ảnh minh họa: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định cấm lái xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Ngoài ra, Nghị định 168/2024 cũng quy định xử phạt đối với hành vi này.

Nhà chức trách cho biết, quy định của pháp luật để thỏa mãn hành vi vi phạm phải bao gồm đồng thời các yếu tố: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác; khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ (tức là xe phải chuyển bánh).

Tuy nhiên Cục CSGT cũng khuyến cáo rằng, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại, bởi khi chờ đèn đỏ cũng trong trạng thái tham gia giao thông, rất cần lái xe tập trung quan sát, xử lý tình huống (nếu có) và kịp thời di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh, để không gây cản trở giao thông.