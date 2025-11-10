Hai nam thanh niên tàng trữ ma túy đá bị CSGT Hà Nội phát hiện

Ngày 10/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 vừa phát hiện 2 nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào tối 9/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 do Trung tá Nguyễn Tùy Tùng làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Võ Chí Công - Bưởi - Đào Tấn - Kim Mã...

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 18D1-179.xx, phía sau chở theo 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên tay phải đối tượng ngồi sau có 1 túi nilong bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận số vật chứng trên là ma túy đá mua về để sử dụng.

Làm việc với cảnh sát, đối tượng ngồi sau xe khai tên là P.V.Q.Đ. (SN 2009, trú tại TP Huế); đối tượng lái xe tên là N.V.P. (SN 2005, trú tại thành phố Huế). Các đối tượng cho biết đã cùng nhau góp tiền mua số ma túy trên.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Công an phường Xuân Đỉnh tiếp tục làm rõ.