CSGT lý giải việc "đèn còn 10 giây xanh thì nhảy vàng"

Sáng 11/11, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết "Đèn xanh còn hơn 10 giây thì nhảy sang vàng. Em vừa vượt đèn tại ngã 3 Hoàng Quốc Việt giao Nghĩa Tân, chờ trát phạt nguội".

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số người cho rằng việc này khiến nhiều lái xe sẽ bị phạt nguội oan. Một số tài xế khác còn đưa thêm hình ảnh, video về việc bản thân cũng gặp lỗi đèn tương tự.

Người dân thắc mắc việc đèn tín hiệu giao thông đang còn 10 giây xanh thì bất ngờ nhảy sang vàng (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Liên quan tới việc này, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết việc đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển vàng hoặc đang đỏ bất ngờ chuyển xanh (khi vẫn còn giây đếm) là do quá trình chuyển chu kỳ đèn.

Vị cán bộ CSGT khẳng định, nếu gặp phải trường hợp này, các tài xế sẽ không bị xử phạt nguội.

Theo vị cán bộ, vào các khung giờ cao điểm buổi sáng (từ 6h tới 8h30) và khung giờ cao điểm buổi chiều (từ 16h30 tới 19h), đèn tín hiệu giao thông sẽ chuyển chu kỳ đèn từ thấp điểm sang cao điểm và ngược lại.

"Trong quá trình chuyển chu kỳ đèn, sẽ mất khoảng 1-2 phút đèn tín hiệu nhấp nháy, bất ngờ chuyển tín hiệu đèn sau đó sẽ ổn định và hoạt động bình thường trở lại, chứ không phải do đèn bị hỏng hay gặp trục trặc kỹ thuật", vị cán bộ nói thêm.

Đèn tín hiệu giao thông liên tục nhấp nháy không chuyển màu là do đang thay đổi chu kỳ đèn từ thấp điểm sang cao điểm (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm lùi tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, hướng dẫn của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công.