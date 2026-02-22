Quán cà phê ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt

Ngày 22/2, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một quán cà phê ở phường Hiệp Bình (TPHCM).

Hơn 9h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên tại một quán cà phê nằm trong hẻm trên đường Linh Đông, phường Hiệp Bình. Phát hiện đám cháy, một số nhân viên, người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành, nên gọi báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bao trùm quán cà phê ở phường Linh Đông (Ảnh: Nguyễn Lan).

Quán được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu gỗ nên khi xảy ra sự cố, lửa bén nhanh và bùng phát mạnh. Khói bốc lên cuồn cuộn, bao trùm cả con hẻm khiến nhiều hộ dân xung quanh hoảng hốt di dời tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Theo người dân, quán cà phê xảy ra cháy mở cửa xuyên Tết. Bên trong quán được trang trí nhiều tiểu cảnh phục vụ khách chụp hình Tết. Thời điểm xảy ra cháy, quán không có khách, một số nhân viên kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình xác nhận, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.