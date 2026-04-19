Cử tri Hà Nội kiến nghị hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm

Mới đây, cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu, triển khai các giải pháp quản lý nhằm hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực trung tâm; xem xét điều chỉnh giờ làm việc, giờ học; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, hiện tại, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo để trình HĐND, UBND thành phố thông qua, ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Nút giao đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành quy định các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông phát thải gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, bảo đảm phù hợp với Luật Thủ đô sửa đổi năm 2026 (đang trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua).

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 7/12/2025, đơn vị đã ban hành kế hoạch số 330/KH về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Công an thành phố chủ trì nội dung nhóm giải pháp tổ chức giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành giao thông (nhóm giải pháp đột phá). Căn cứ các chức năng nhiệm vụ được giao theo phân công, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội để thực hiện.