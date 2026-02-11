Từ 1/3, sẽ siết chặt kiểm định khí thải ô tô
(Dân trí) - Quy trình kiểm định khí thải ô tô từ ngày 1/3, sẽ nghiêm ngặt hơn. Ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diesel phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn.
Quyết định số 43/2025 ngày 28/11/2025 của Thủ tướng đã quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.
Cụ thể, từ ngày 1/3, áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 1) cho xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 cho xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; và mức 3 cho xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.
Riêng xe sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ áp dụng ngay mức 4 và năm 2032 những xe này sẽ áp dụng mức 5.
Đối với Hà Nội và TPHCM, lộ trình được siết chặt hơn. Theo đó, xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 hoạt động tại hai thành phố này phải áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2027. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 5 từ ngày 1/1/2028.
Đặc biệt, từ ngày 1/1/2029, mọi ô tô lưu thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM bắt buộc phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.
Mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5) đối với ô tô được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.
Hoạt động kiểm tra khí thải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm hoặc cơ sở kiểm định được cấp phép. Các thông số CO, HC (động cơ xăng) và độ khói (động cơ diesel) của xe sẽ được đo theo quy chuẩn QCVN 85:2025. Những xe đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.
Trường hợp không đạt tiêu chuẩn khí thải, xe sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chủ xe buộc phải mang xe đến đại lý chính hãng hoặc các xưởng sửa chữa để vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận liên quan, như hệ thống phun nhiên liệu, cảm biến oxy, bộ xúc tác, bộ lọc hạt (DPF)…
Sau đó, xe phải quay lại trung tâm đăng kiểm để được kiểm tra lại.
Thời gian qua, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đầu tư thiết bị, hoàn thiện phần mềm, tập huấn nhân sự để triển khai kiểm soát khí thải ô tô theo lộ trình Chính phủ quy định.
Tiêu chuẩn khí thải Euro là quy định giới hạn của từng loại khí thải phát ra từ những phương tiện giao thông được bán ra trong Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên EEA - khu vực kinh tế châu Âu. Các tiêu chuẩn này nhằm hạn chế khí thải, bảo vệ khí hậu và ô nhiễm không khí.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 1 ban hành năm 1992, bắt đầu áp dụng vào tháng 1/1993. Áp dụng cho các dòng xe sử dụng xăng không chì, có lắp bộ chuyển đổi xúc tác cho ô tô; giúp giảm lượng khí CO được phát ra khi sử dụng phương tiện giao thông.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 2 áp dụng cho tất cả các ô tô mới đăng ký từ 1/1/1997; đưa ra các giới hạn khí thải khác nhau cho động cơ xăng và động cơ diesel và giảm mức độ chấp nhận được của cả bốn loại khí thải chính trên diện rộng.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 3 áp dụng cho tất cả các ô tô mới đăng ký từ 1/1/2001; bổ sung thêm giới hạn khí thải hydrocacbon và oxit nitơ cho động cơ xăng và giới hạn oxit nitơ riêng cho động cơ diesel.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 áp dụng cho tất cả các xe ô tô mới đăng ký từ 1/1/2006; có các quy định tập trung vào việc làm sạch khí thải, giảm thiểu nồng độ khí thải.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 áp dụng cho tất cả các ô tô mới đăng ký từ ngày 1/1/2011; thắt chặt hơn các quy định phát thải các chất khí thải từ động cơ diesel. Các phương tiện xe ô tô chạy bằng động cơ diesel cần bộ lọc hạt để đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn khí thải Euro 5.