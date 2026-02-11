Từ 1/3, sẽ siết chặt kiểm định khí thải ô tô

Quyết định số 43/2025 ngày 28/11/2025 của Thủ tướng đã quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể, từ ngày 1/3, áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 1) cho xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 cho xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; và mức 3 cho xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Riêng xe sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ áp dụng ngay mức 4 và năm 2032 những xe này sẽ áp dụng mức 5.

Đối với Hà Nội và TPHCM, lộ trình được siết chặt hơn. Theo đó, xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 hoạt động tại hai thành phố này phải áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2027. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Nhân viên đăng kiểm kiểm tra phương tiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2029, mọi ô tô lưu thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM bắt buộc phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5) đối với ô tô được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Hoạt động kiểm tra khí thải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm hoặc cơ sở kiểm định được cấp phép. Các thông số CO, HC (động cơ xăng) và độ khói (động cơ diesel) của xe sẽ được đo theo quy chuẩn QCVN 85:2025. Những xe đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.

Trường hợp không đạt tiêu chuẩn khí thải, xe sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chủ xe buộc phải mang xe đến đại lý chính hãng hoặc các xưởng sửa chữa để vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận liên quan, như hệ thống phun nhiên liệu, cảm biến oxy, bộ xúc tác, bộ lọc hạt (DPF)…

Sau đó, xe phải quay lại trung tâm đăng kiểm để được kiểm tra lại.

Thời gian qua, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đầu tư thiết bị, hoàn thiện phần mềm, tập huấn nhân sự để triển khai kiểm soát khí thải ô tô theo lộ trình Chính phủ quy định.