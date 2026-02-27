Toàn bộ taxi tại Hà Nội sẽ chuyển sang xe điện từ năm 2030

Ngày 27/2, Hà Nội ban hành kế hoạch chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn.

Hà Nội đưa ra lộ trình chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành việc chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sang xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi năm 2026 đạt 63-64%; năm 2027 đạt 68-70%; năm 2028 đạt 74-77%; năm 2029 đạt 88-96% và năm 2030 đạt 100%.

Giai đoạn sau năm 2030, Hà Nội tập trung hoàn thiện và duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù vận hành của phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Xe taxi điện mang màu xanh lưu thông tại Ngã Tư Sở, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng năng lượng sạch gắn với triển khai vùng phát thải thấp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Nghị quyết của HĐND thành phố bao gồm các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng điện, năng lượng xanh, bao gồm: Hỗ trợ vốn vay và lãi suất, ưu đãi phí, lệ phí đăng ký phương tiện, ưu đãi cho đơn vị đầu tư hạ tầng trạm sạc công cộng.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ (miễn 100%) đối với ôtô sử dụng điện, năng lượng xanh, đặc biệt cho phương tiện của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Hà Nội hiện có hơn 14.300 xe taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe là xe điện. Hà Nội còn khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động, chờ thay thế.

Tổng số taxi dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe.