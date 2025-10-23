Công an TPHCM bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Thế Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên, hai nhân viên của Đậu Thế Anh gồm Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, các quyết định khởi tố được ban hành sau quá trình cơ quan chức năng xác minh, điều tra phản ánh của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam trong bài viết “Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu”, liên quan đến quá trình thi công Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra xác định Đậu Thế Anh đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt và quản lý việc mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng lượng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp bị xác định đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nói trên.