CSGT xử phạt nhiều tài xế chạy quá chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày đầu năm, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ tuần tra đã phát hiện nhiều ô tô tải, xe bồn, container chạy dưới tốc độ tối thiểu, gây cản trở giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong ngày 12/1, đội đã lập biên bản, xử phạt nhiều tài xế chạy với tốc độ "rùa bò". Theo đó, lúc 15h25 cùng ngày, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế L.T.K. (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái xe bồn chạy trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vi phạm lỗi Chạy dưới tốc độ tối thiểu quy định.

Một ô tô vi phạm chạy dưới tốc độ quy định trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: C08).

Cảnh sát giao thông lập biên bản tài xế K. với hành vi Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép. Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tiếp đó, lúc 15h40, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế N.M.H. (37 tuổi, ngụ TPHCM) cầm lái xe đầu kéo chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vi phạm hành vi tương tự nên lập biên bản.

Sau vài giờ kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông Đội 6 đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm hành vi Chạy dưới tốc độ tối thiểu quy định. Trong đó lập biên bản trực tiếp 6 trường hợp, còn 2 trường hợp gửi "phạt nguội" tới chủ phương tiện vi phạm.

Trước đó, ngày 11/1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải về việc chấp hành trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đảm trách là TPHCM - Vân Phong.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai (Ảnh: Đồ họa: Ngọc Tân).

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được khởi công tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, khai thác từ 29/4/2023. Tuyến cao tốc đi qua 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai với vận tốc thiết kế tối đa 120km/h và tối thiểu 60km/h.