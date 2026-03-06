Nữ TikToker bị phạt 7,5 triệu đồng vì thông tin sai về lễ hội Trò Trám

Tối 6/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tài khoản TikTok “G.(M.T.H.V)” đăng tải video dài hơn 3 phút mô tả trải nghiệm khi ghi hình tại lễ hội Trò Trám, xã Phùng Nguyên, Phú Thọ. Video thu hút gần 210.000 lượt xem, gần 1.600 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Nhiều ý kiến phản đối cho rằng thông tin trong video sai lệch về hoạt động của lễ hội, gây hiểu lầm cho người xem về tín ngưỡng phồn thực đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau đó, tài khoản TikTok trên đã chuyển video sang chế độ riêng tư.

Nữ TikToker T.T.H. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

​Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, làm rõ tài khoản TikTok trên do bà T.T.H. (SN 1986, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) quản trị.

Làm việc với công an, bà H. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của lễ hội Trò Trám. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt bà H. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022).

Lễ hội Trò Trám, hay còn gọi là “Linh tinh tình phộc” của người dân xóm Trám (xã Tứ Xã cũ, nay thuộc xã Phùng Nguyên) được tổ chức hằng năm vào đêm 11 và ngày 12 tháng Giêng thu hút người dân khắp nơi nô nức về tham gia. Đây là lễ hội độc đáo, được tổ chức nhằm tôn vinh tín ngưỡng phồn thực cổ xưa của người Việt.

Điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội là nghi lễ Mật diễn ra đúng thời khắc 0h. Trong không gian linh thiêng của Miếu Trò, cụ Thủ từ thực hiện nghi thức rước “Nõ” và “Nường” - hai vật tượng trưng cho nam và nữ, rồi trao cho đôi nam nữ được dân làng tín nhiệm lựa chọn.

Khi chủ tế hô vang câu lệnh thiêng “Linh tinh tình phộc”, đèn nến trong và ngoài miếu đồng loạt tắt. Trong bóng tối, các động tác tượng trưng cho sự giao hòa âm - dương được thực hiện.

Lễ hội Trò Trám có nhiều phần tế trang trọng, linh thiêng (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo quan niệm dân gian, nếu “ba lần trúng” sẽ báo hiệu một năm mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi. Khi nghe đủ ba tiếng “cạch”, đèn sáng trở lại, chủ tế hô mừng, khép lại nghi lễ trong niềm hân hoan của những người dự hội.

Nghi lễ Mật không chỉ là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng cổ xưa mà còn phản ánh triết lý sâu sắc về sự hòa hợp trời - đất, âm - dương, thể hiện tư duy sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của cư dân nông nghiệp lúa nước.

Lễ hội Trò Trám được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016.