CSGT Hà Nội phát hiện thanh niên giấu 8 gói ma túy trong người

Ngày 29/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 do Trung tá Nguyễn Văn Hiền làm tổ trưởng vừa phối hợp với Công an phường Giảng Võ và Ngọc Hà phát hiện một đối tượng giấu 8 gói ma túy đá, heroin trong người trên phố Đội Cấn.

T.V.H. cùng số tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 27/10, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 90F4-51.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người đối tượng có 8 gói nilon nhỏ, trong đó 7 gói chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và 1 gói chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

8 gói heroin và ma túy đá mà H. giấu trong người (Ảnh: Công an cung cấp).

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên T.V.H. (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và thừa nhận toàn bộ số tang vật trên là heroin và ma túy đá, H. vừa mua về để sử dụng thì gặp cảnh sát.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Ngọc Hà để tiếp tục điều tra.