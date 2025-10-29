CSGT Hà Nội phạt nữ tài xế vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại

Ngày 29/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt với chị T.T.H. (SN 1994, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) do có hành vi vừa điều khiển phương tiện vừa dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Chị H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Với các lỗi vi phạm trên, chị H. sẽ bị phạt 1,4 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 9h ngày 8/10, tại hầm chui Kim Liên (hướng từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn), chị H. điều khiển xe máy biển số 29E2-761.xx có nhiều vi phạm khi di chuyển trên đường. Hành vi vi phạm của nữ tài xế đã bị người dân quay hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh và xử lý nữ tài xế như trên.