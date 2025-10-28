Phạt tài xế ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy để né ùn tắc

Ngày 28/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế L.T.A. (SN 1988, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào làn đường xe máy trên cầu Vĩnh Tuy.

Với vi phạm nêu trên, tài xế A. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế A. điều khiển ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy để né ùn tắc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, lúc 15h ngày 30/9, anh A. điều khiển ô tô biển số 30K-598.xx đi vào làn đường dành cho xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (hướng nội thành sang Long Biên). Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh và mời tài xế vi phạm tới trụ sở để làm việc.

Cục CSGT cho biết thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa, làn đường ô tô trên cầu Vĩnh Tuy bị ùn ứ, tài xế A. "khôn lỏi", điều khiển ô tô đi vào làn xe máy để tránh ùn tắc. Tuy nhiên việc này là vi phạm và đã bị CSGT xử lý.