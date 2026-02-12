CSGT xử lý 2 xe cứu thương vi phạm

Ngày 12/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 11/2, Đội 2 Cục CSGT đã lập tổ công tác kiểm soát các phương tiện xe cứu thương hoạt động sai quy định, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái, qua đó phát hiện và xử lý 2 trường hợp xe cứu thương vi phạm.

CSGT kiểm tra một chiếc xe cứu thương (Ảnh: Cục CSGT).

Hai xe cứu thương vi phạm mang BKS 30G-343.xx và 29B-627.xx.

Theo cảnh sát, những trường hợp nêu trên vi phạm các lỗi gồm: Có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên nhưng đã hết hạn; không có giấy phép hoạt động thiết bị ưu tiên.

Cục CSGT cho biết, thực tế đang có nhiều xe cứu thương hoạt động không có giấy phép, tùy tiện sử dụng còi đèn ưu tiên không dành cho mục đích đưa người bệnh đi cấp cứu, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm này.