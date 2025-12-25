CSGT TPHCM lái mô tô đặc chủng chở bé gái đến bệnh viện cấp cứu

Ngày 25/12, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn vừa kịp thời hỗ trợ đưa một bé gái đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/12, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng), tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn gồm Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt và Thiếu tá Nguyễn Minh Trung được một người đàn ông lớn tuổi bế theo bé gái nhờ hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

CSGT TPHCM dùng mô tô đặc chủng đưa bé gái kịp thời đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị và nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng chở hai người đến Bệnh viện Nhi đồng 1 giữa giờ cao điểm. Bé gái được đưa đến bệnh viện kịp thời, bảo đảm an toàn.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của hai cán bộ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT.

Đại diện Đội CSGT Chợ Lớn cho biết, đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.