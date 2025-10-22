Cán bộ CSGT hỗ trợ người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời

Tối 21/10, mạng xã hội lan tỏa thông tin về việc lực lượng CSGT Hà Nội đã hỗ trợ dẫn đường cho một chiếc ô tô chở người bị tai nạn đi cấp cứu. Hành động kịp thời của chiến sĩ CSGT đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Anh Quang Hưng, người đăng tải vụ việc lên mạng xã hội cho biết: "Tôi thấy việc làm trên của các cán bộ CSGT hết sức trách nhiệm, tận tâm. Tôi rất xúc động nên đã đăng vụ việc lên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn và ghi nhận tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT”.

Hình ảnh CSGT mở đường cho ô tô chở người bị thương đi cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 17h35 cùng ngày. Thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 do Thượng úy Vũ Duy Khánh làm tổ trưởng, đang tuần tra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Khi đến khu vực nút giao Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Thượng úy Khánh phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa một ô tô và một xe máy nên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để xử lý.

Qua kiểm tra thông tin, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô là anh N.V.H. (SN 1997, trú tại tỉnh Thái Nguyên), người điều khiển xe máy là chị P.T.H.V. (SN 2003, trú tại tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chị V. bị đau chân, nghi gãy xương.

Chị V. được CSGT hỗ trợ đưa vào viện để điều trị (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng úy Vũ Duy Khánh sau đó đã liên hệ xe cứu thương để hỗ trợ nạn nhân, tuy nhiên do vào giờ cao điểm, việc chờ xe gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy nạn nhân quá đau, Thượng úy Khánh nhờ một ô tô của người dân đưa chị V. đi cấp cứu, đồng thời anh Khánh sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường cho phương tiện tới Bệnh viện E.

Sau khi hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ tai nạn theo quy định.