Nhiều tài xế bị phạt vì để hàng trong khoang chở hành khách ở TPHCM

Ngày 13/1, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều xe khách vi phạm trên địa bàn đảm trách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc 14h10, tài xế B.Đ.P. (SN 1974, ngụ tỉnh Gia Lai) lái xe khách giường nằm chạy trên đường Lê Khả Phiêu, hướng các tỉnh miền Tây đi TPHCM bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, nam tài xế vi phạm lỗi để hàng hóa trong khoang chở hành khách.

CSGT TPHCM lập biên bản đối với tài xế xe khách để hàng hóa trong khoang chở hành khách (Ảnh: Hoàng Hướng).

15 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế N.X.L. (SN 1972, ngụ tỉnh Gia Lai) lái xe khách giường nằm vi phạm hành vi tương tự.

Theo Nghị định 168, với lỗi để hàng hóa trong khoang chở hành khách, hai tài xế nói trên sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng.

Sáng cùng ngày, Đội CSGT An Lạc đã tổng kiểm soát 39 xe khách, lập biên bản 15 trường hợp với các lỗi vi phạm như: chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước; dừng xe nơi có biển báo cấm dừng xe và đỗ xe; để hàng hoá trong khoang hành khách,...

Nhiều xe khách giường nằm di chuyển tại cửa ngõ phía Tây TPHCM bị CSGT kiểm tra (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, ngày 12/1, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, các đội, trạm sẽ tăng cường xử lý xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cận Tết Bính Ngọ 2026.

Theo PC08, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Trọng tâm là xử lý các hành vi vi phạm như chạy sai hành trình, xe khách hợp đồng trá hình, đón trả khách không đúng nơi quy định…

Trong 3 tháng cuối năm 2025, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.