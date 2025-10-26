CSGT dùng ô tô đặc chủng đưa cụ bà 98 tuổi vào viện cấp cứu kịp thời

Khoảng 13h30 ngày 26/10, tại trạm thu phí km95 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổ công tác thuộc Đội 2 Cục CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Đỗ Xuân Tiếp (trú tại tỉnh Hưng Yên).

Hình ảnh các chiến sĩ CSGT đưa cụ T. vào viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, lúc đó mẹ anh Tiếp là cụ N.T.T. (98 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) đang ở trên xe khách biển số 89H-026.xx bất ngờ bị bất tỉnh trong quá trình di chuyển, thấy vậy anh Tiếp đã xuống ô tô, nhờ các chiến sĩ CSGT giúp đỡ.

Ngay lập tức, tổ công tác đã dùng ô tô đặc chủng đưa cụ T. đến bệnh viện ở TP Hải Phòng để cấp cứu, giúp cụ T. qua cơn nguy kịch.

Gia đình anh Đỗ Xuân Tiếp sau đó đã gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ CSGT thuộc Đội 2.