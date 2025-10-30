Con bốc đầu xe máy trên đường phố Hà Nội, bố bị phạt 9 triệu đồng

Chiều 29/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt với L.Q.L. (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu.

Ngoài ra, CSGT cũng lập biên bản xử phạt với chủ phương tiện (là bố của L.) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh L. điều khiển xe máy bốc đầu trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, bố của L. sẽ bị phạt 9 triệu đồng. Đối với L.Q.L., do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người trẻ tuổi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi bốc đầu trên đường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Cảnh sát cho hay hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

L. cùng bố tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nắm được thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội 6 xác minh.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.