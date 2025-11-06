CSGT bí mật ghi hình, xử lý loạt tài xế ô tô đỗ sai trước sân bay Nội Bài

Chiều 6/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 15 cùng Tổ công tác của Công an Đồn sân bay Nội Bài vừa tuần tra bằng xe chuyên dụng kết hợp ghi hình để xử lý tình trạng ô tô dừng, đỗ trái quy định dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp (khu vực trước sân bay Nội Bài).

Nhà chức trách cho biết, thời gian qua tình trạng ô tô dừng, đỗ tràn lan tại các khu vực có biển cấm dừng đỗ trước sân bay diễn ra phổ biến. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, làm mất mỹ quan đô thị nhất là tình hình an ninh trật tự tại sân bay quốc tế.

CSGT bí mật ghi hình các trường hợp ô tô vi phạm dọc tuyến đường trước khu vực sân bay Nội Bài (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận tại cổng dẫn vào sân bay, lực lượng chức năng đã đặt hệ thống biển báo, tuy nhiên nhiều ô tô cá nhân và taxi công nghệ, xe dịch vụ vẫn dừng đỗ tràn lan.

Cảnh sát cho biết, khi bị lực lượng chức năng xử lý, nhiều tài xế biện minh rằng họ dừng chờ để đón, chở khách hoặc người thân ở sân bay.

Một tài xế ô tô vi phạm bị CSGT lập biên bản (Ảnh: Ngọc Tiến).

Bị CSGT lập biên bản xử phạt 700.000 đồng do dừng đỗ tại nơi có biển cấm, anh V.T.K. (trú tại TP Hà Nội) cho biết "tôi chỉ dừng đỗ một chút để vào mua nước". Tuy nhiên, hành vi vi phạm của nam tài xế đã bị cán bộ tổ công tác sử dụng camera chuyên dụng để ghi hình từ trước đó.

Hàng loạt ô tô có hành vi dừng, đỗ sai quy định tại khu vực trước sân bay Nội Bài (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong những trường hợp bị xử lý, có những người đã mở cửa xe, bật cảnh báo khẩn cấp hoặc ngắt cả hệ thống điện của xe để tránh bị xử phạt. Tuy nhiên những chiêu trò này đều bị lực lượng tuần tra phát hiện và kiên quyết xử lý.

Thiếu tá Cù Xuân Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết, nguyên nhân của những vi phạm trên chủ yếu do ý thức của các tài xế.

Theo Thiếu tá Cường, trong thời gian tới đơn vị này sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.