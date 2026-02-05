CSGT Ninh Bình đóng 4 lối đi tự mở qua đường sắt

Ngày 5/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT của đơn vị, vừa phối hợp với Công an phường Trường Thi tham mưu với chính quyền phường tổ chức đóng 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn.

Các vị trí được đóng là tại Km89+305, Km89+291, Km89+283, Km89+250 và Km89+270 (đi chung), trên tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn tỉnh Ninh Bình (tương ứng với Km 110 Quốc lộ 10, khu vực gần chân cầu vượt Lộc An).

Lực lượng CSGT cho biết, đây là lối đi vào khu dân cư trên địa bàn phường Trường Thi do người dân tự mở, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và mất an toàn đường sắt.

Quá trình thực hiện việc đóng lối đi tự mở, chính quyền phường Trường Thi, lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể của phường đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân cũng như các hoạt động sản xuất, học tập, kinh doanh khác.

Đường sắt Bắc - Nam trở nên thông thoáng, đảm bảo an toàn sau khi các lối đi tự phát được loại bỏ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Sau khi đóng lối đi tự mở trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh việc khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn tại đường sắt giao cắt, tuyệt đối không mở lối đi trái phép qua đường sắt.

Các trường hợp vi phạm và tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.