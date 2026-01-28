Ninh Bình dự kiến chi 22.600 tỷ đồng GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo nêu rõ, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài khoảng 86km, đi qua 23 xã, phường.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Bình sẽ có 3 nhà ga tại 3 khu đô thị lớn thuận tiện cho người dân đi lại (Ảnh: Thái Bá).

Tại tỉnh Ninh Bình sẽ đặt 3 nhà ga gồm: ga Phủ Lý (đặt tại phường Liêm Tuyền), ga Nam Định (đặt tại phường Mỹ Lộc) và ga Ninh Bình (đặt tại phường Yên Thắng). Trên tuyến cũng có 3 vị trí trạm bảo dưỡng đặt tại các xã Bình Sơn, Liên Minh và phường Yên Thắng.

Theo khảo sát của UBND tỉnh Ninh Bình, diện tích đất phải thu hồi theo phạm vi ranh giới hành lang an toàn đường sắt ảnh hưởng đến 5.600 hộ với diện tích khoảng 631,7ha; theo phạm vi ranh giới bảo vệ công trình ảnh hưởng đến 3.989 hộ với diện tích khoảng 406,8ha.

Với diện tích đất bị thu hồi nói trên, số hộ thuộc diện phải tái định cư là 1.713 hộ, sẽ được bố trí vào 31 vị trí tái định cư. Trong đó có 3 vị trí tái định cư đề xuất bố trí vào các khu dân cư, khu tái định cư đang triển khai thực hiện; 28 vị trí tái định cư đề xuất xây dựng mới.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, tổng nhu cầu vốn để thực hiện GPMB là trên 22.600 tỷ đồng. Trong đó, theo ranh giới bảo vệ công trình dự kiến là 9.496,044 tỷ đồng và theo ranh giới phạm vi hành lang an toàn đường sắt là 13.198,803 tỷ đồng.

Khu vực phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình nơi dự kiến đặt nhà Ga Phủ Lý (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho hay, công tác GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh đang gặp một số khó khăn, vướng mắc vì hướng tuyến hiện nay đi qua một số công trình tôn giáo, di tích lịch sử, các khu dân cư đông đúc, các công ty, nhà máy sản xuất, các mỏ khai thác vật liệu...

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình trọng điểm của quốc gia nên việc cập nhật công tác GPMB phải thường xuyên liên tục để báo cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, thời gian tới, để bảo đảm tiến độ của dự án, công tác GPMB phải đi trước một bước.

"Các phường, xã nhanh chóng triển khai các bước GPMB, xây dựng các khu tái định cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận, tự giác bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam", ông Sơn nhấn mạnh.